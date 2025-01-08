تكنولوجيا: سلسلة MSI Cubi NUC: حواسب صغيرة بمعالج Intel Lunar Lake وتصميم جذاب #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل الشركات التكنولوجية الكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2025، وكان لشركة MSI نصيب كبير في هذا الحدث. فقد قدمت مجموعة أجهزة الحواسب الصغيرة Cubi NUC التي تم تحسينها وتحديثها.

في قلب هذه الأجهزة، يعمل طراز MSI Cubi NUC AI+ 2M بواسطة معالج Intel Core Ultra 200V من الجيل الجديد “Lunar Lake”، ويأتي في هيكل مدمج بقدرة 0.826 لتر.

وعلى الرغم من أن MSI لم تكشف عن تفاصيل دقيقة حول المعالج المستخدم، فإننا نتوقع أداءً جيدًا مع نظام قائم على تقنية Lunar Lake.

يوفر الجهاز أيضًا ميزة CoPilot+ بفضل وحدة المعالجة العصبية (NPU) الخاصة به. وبما أن الجهاز يعتمد على وحدة معالجة الرسومات Xe2-LPG iGPU، فإنه يفتقر إلى الرسومات المخصصة ولكنه لا يزال يقدم أداءً قويًا بما يكفي للاستخدامات المختلفة.

أما طراز Cubi AI 1UM فهو أكثر إحكامًا وأصغر حجمًا، حيث يبلغ حجمه 0.51 لترًا فقط بارتفاع 37.5 ملم. يحتوي هذا الطراز أيضًا على معالج Intel Lunar Lake ويدعم وظيفة CoPilot+، ولكن لم تكشف MSI بعد عن تفاصيل حول المعالج المستخدم فيه، مما يجعل من الصعب تحديد أدائه.

بالنسبة للمنافذ، يحتوي كلا النظامين على مجموعة متنوعة من الخيارات، بما في ذلك منفذي Thunderbolt 4، ومنفذي USB 3.2 Gen 2 Type-A، بالإضافة إلى منافذ HDMI و2.5G LAN مزدوجة. علاوةً على ذلك، فهم يدعمان تقنية WiFi 7 لضمان شبكة لاسلكية سريعة وموثوقة.

رغم أن التفاصيل حول الأسعار والتوافر لم تُذكر بعد، فمن المتوقع أن نسمع المزيد من المعلومات قريبًا.

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