تكنولوجيا: شاومي تؤكد حضورها في مؤتمر العالمي للجوال #MWC25 مع شائعات حول إطلاق Xiaomi 15 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم ينتهِ معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 لهذا العام بعد ومع ذلك، بدأت شاومي بالفعل بنشر إعلانات تشويقية حول المؤتمر التقني الرئيسي التالي بعد CES 2025 هو مؤتمر الجوالات العالمي MWC الذي يقام في برشلونة.

حيث أعلن “لي جون”، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لمتابعيه البالغ عددهم 400 ألف متابع على منصة X أن يستعدوا للمؤتمر العالمي للجوال 2025 (#MWC25) الذي يُقام بين 3 و 6 مارس. ومع العلم، فإن شاومي ليست مشاركة في معرض CES 2025 هذا العام على الرغم من إزالتها من القائمة السوداء للحكومة الأمريكية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحتى الآن، لمحت شاومي فقط إلى أنها ستقدم “ذكاءً متصلاً” في المؤتمر العالمي للجوال 2025 في برشلونة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكشف الشركة عن Xiaomi 15 Ultra، وربما Xiaomi 15 وأجهزة أخرى. حيث قامت شاومي خلال المؤتمر نفسه العام الماضي للكشف عن Xiaomi 14 Ultra عالميًا.

مع ذلك، تشير شائعة جديدة إلى أن Xiaomi 15 Ultra قد يظهر لأول مرة في الصين بحلول نهاية فبراير. وفي الوقت نفسه، ستكشف شاومي عن أكثر من ستة أجهزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عالميًا ضمن سلسلتَي Poco X7 و Redmi Note 14.

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