المجلس الرياضي الإسباني يسمح لداني أولمو بالمشاركة مع برشلونة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : سمح المجلس الرياضي الإسباني للاعبَي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور بالمشاركة مع النادي الكاتالوني بصورة مؤقتة الأربعاء.

ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024، إذ رفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.

وبات أولمو وفيكتور قادرين على المشاركة مع العملاق الكاتالوني الى حين صدور الحكم النهائي بالقضية التي رفعها النادي ضد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة اللذين لم يسمحا له بتجديد التراخيص.

وقال المجلس الرياضي الإسباني في بيان "هذا الإجراء، الذي يعتبر مؤقتا إلى حين البت نهائيا في الاستئناف الذي تقدم به النادي واللاعبان المذكوران أعلاه، يعلّق (قرار رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم)، وإلغاء التراخيص الرياضية للاعبين المذكورين أعلاه".

وتابع "كما يحافظ على صلاحية التراخيص المذكورة إلى حين البت نهائيا في هذا الاستئناف".

وسيغيب أولمو وفيكتور عن تشكيلة البلاوغرانا بمواجهة أتلتيك بلباو ضمن نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية عندما يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

وسيكون الثنائي قادرا على المشاركة في حال تأهل برشلونة الى النهائي وفي المباريات المقبلة، الى حين صدور الحكم النهائي.

وغاب اولمو وفيكتور عن تشكيلة فريق المدرب الألماني هانزي فليك امام بارباسترو ضمن الدور الـ 32 من كأس إسبانيا السبت، بعد أن تقدم برشلونة باستئنافه الثلاثاء.

وتم تسجيل اللاعبَين في بداية الموسم بشكل موقت، حيث استغل برشلونة ثغرة مالية بعد إصابة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وبعد أن خسر برشلونة حكمين بهدف الحصول على تراخيص جديدة للثنائي الأسبوع الماضي، قامت إدارة النادي ببيع صناديق مخصصة لكبار الشخصيات في ملعبه الجديد "كامب نو" الذي لا يزال قيد الإنشاء، مقابل 100 مليون يورو (104 ملايين دولار أميركي) بهدف الالتزام بنظام اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

الا انّ الصفقة تمت وأُرسلت الاوراق بعد ثلاثة أيام من المهلة القصوى المجددة من رابطة الدوري.

وأكدت رابطة الدوري بعدها أنّ برشلونة بات مطابقا للمتطلبات المالية الا انّ تراخيص اولمو وفيكتور قد انتهى مفعولهما، علما انّ القوانين تمنع اللاعبين "بالحصول على ترخيص آخر مع النادي نفسه الذين يرتبطون به" على مدار موسم واحد.