شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وندوات ورحلات توعوية.. جهود لرفع الوعى السياحى والأثرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة السياحة والآثار في تقريرها الصادر حول انجازاتها لعام 2024 عن جهودها لرفع الوعي السياحي والأثري بين مختلف فئات المجتمع.

وجاءت الفعاليات التي أجريت خلال عام 2024 كالآتي..

• إطلاق وتنظيم العديد من الندوات التوعوية وورش العمل الفنية والرحلات السياحية التوعوية استهدفت كافة شرائح المجتمع المصري من طلاب المدارس والجامعات، والشباب، والأطفال، والأيتام، والمرأة المعيلة، وذوي الهمم، وأصحاب الحرف التراثية، وغيرهم.

• وتنوعت الإجراءات والأنشطة التوعوية لتشمل على سبيل المثال:

- تنظيم رحلة سياحية توعوية للفائزين في المسابقة السياحية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة شمال سيناء لأبناء المحافظة بمناسبة عيد تحرير سيناء لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد. (يناير)

- تنظيم ندوات سياحية توعوية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بإختلاف مراحلهم العمرية بالمحافظات المصرية المختلفة وتعريفهم بأهمية السياحة والمنتجات السياحية المختلفة.

- انطلاق الموسم الثاني من مبادرة "طبلية مصر" لإحياء الأكلات الشعبية المصرية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. (فبراير)

- تنظيم رحلة سياحية توعوية لأوائل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، بالتنسيق مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية)، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى. (سبتمبر)

- إطلاق الوزارة عدد من الفعاليات خلال مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي استهلتها بتنظيم جولة لمجموعة من الأطفال بالمتحف المصري بالتحرير، حيث بلغ عدد هذه الفعاليات أكثر من 513 فعالية استهدفت أكثر من 30376 مواطن بمختلف المحافظات المصرية.

- نظمت الإدارة العامة للوعي الأثري بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع وحدة التدريب المركزى بالوزارة ومركز ابيليتى للدراسات والتدريب دورة تدريبية للمرة الرابعة لتعليم لغة الإشارة لثقل مهارات العاملين بالوزارة فى التعامل مع الصم وضعاف السمع لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الاثرية ودمجهم فى المجتمع.

- إقامة ورش ثقافية وتعليمة وفنية بمختلف المتاحف في المناسبات والأعياد.

