فقدان 13 عسكريا كوبيا إثر انفجار في مخزن للأسلحة والذخيرة

أعلن الجيش الكوبي أنّ 13 من عناصره فُقدوا إثر انفجار وقع في مستودع للأسلحة والذخيرة في شرق البلاد الثلاثاء.

واشارت وزارة القوات المسلحة في بيان، الى أن "الانفجار وقع في ميلونيس، على بُعد 730 كيلومترا شرق العاصمة هافانا، وأدّى إلى إجلاء أكثر من 1200 من سكّان المنطقة المحيطة بالمستودع"، موضحا أنّ الانفجار خلّف 13 عسكريا "في عداد المفقودين" هم تسعة جنود وضابطا صف وضابطان".

وأضاف أنّ المستودع كان يُستخدم لتخزين "ذخائر قديمة".