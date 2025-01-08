الأمم المتّحدة نددت بالمعارك التي اندلعت في شرق الكونغو الديموقراطية وأدّت لنزوح أكثر من 100 ألف شخص

ندّدت الأمم المتّحدة، بـ"المعارك التي اندلعت الأسبوع الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين الجيش ومتمرّدي حركة إم-23 وأدّت لنزوح أكثر من 100 ألف شخص"، مطالبة حركة التمرّد بـ"التزام اتفاق هدنة أبرمته الصيف الماضي وتسليم سلاحها".

واشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الى أنّه "بين 1 و3 كانون الثاني 2025، أدّت اشتباكات عنيفة بين الجيش الكونغولي وجماعة مسلّحة غير حكومية في مركز ماسيسي بمقاطعة شمال كيفو، إلى نزوح حوالي 102 ألف شخص، وفقا للمعلومات المحلية".

وحركة إم-23 هي فصيل مسلح تدعمه رواندا ويواصل تحقيق مكاسب على الأرض، وقد سيطرت السبت على ماسيسي، وهي بلدة رئيسية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.