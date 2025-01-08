الامارات | بفضل صورة.. العثور على امرأة بعد 52 عاماً من فقدانها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بالعثور على امرأة اختفت منذ أكثر من خمسة عقود بعد أن نشرت الشرطة صورة لها، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وقالت شرطة وست ميدلاندز إن العثور على شيلا فوكس بعد اختفائها من كوفنتري عام 1972 يحل واحدة من أطول التحقيقات الجارية بشأن الأشخاص المفقودين.

وفي نهاية ديسمبر، نشرت الشرطة نداء متجددا للمساعدة في العثور على فوكس، والذي تضمن صورة لها منذ وقت اختفائها، والتي عثر عليها الضباط مؤخرا.

وفي غضون ساعات من نشرها، تم العثور على فوكس. وأكد الضباط الذين تحدثوا معها أنها على قيد الحياة وآمنة وبصحة جيدة، وتعيش الآن في جزء آخر من البلاد.

وقالت المحققة الرقيب جينا شو، من فريق التحقيق في القضايا الباردة: "نحن سعداء للغاية بالعثور على شيلا بعد أكثر من خمسة عقود.. لقد بحثنا في كل دليل تمكنا من العثور عليه وتمكنا من العثور على صورة لشيلا. نحن فريق صغير من الضباط وأود أن أشيد بعمل زميلنا شون ريف، الذي تمكن من حل هذه القضية بمساعدة الجمهور".

وأضافت: "لكل شخص مفقود قصة، ويستحق عائلاتهم وأصدقاؤهم معرفة ما حدث لهم، ونأمل أن يتم لم شملهم معهم"، مشيرة إلى أن التقدم في الطب الشرعي والتكنولوجي يمكن الفريق من متابعة خيوط جديدة في القضايا التي ظلت دون حل لفترة طويلة.