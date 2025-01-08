الدفاع الجوي الروسي دمر 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق روسية".
واشارت في بيان، الى أن "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 32 طائرة دون طيار أوكرانية".
واوضحت انه "تم تدمير 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وأربع مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وروستوف، وثلاثة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وأربعة فوق حوض بحر آزوف".
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