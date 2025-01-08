الإماراتي حسين سجواني يستثمر 20 مليار دولار في أميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من فلوريدا: أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن شركة داماك العقارية الإماراتية استثمرت 20 مليار دولار في الولايات المتحدة لبناء مراكز بيانات في جميع أنحاء البلاد. وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري ومقرها دبي، إن الشركة قد تزيد استثماراتها في ظل الظروف السوقية المناسبة.

وقال سجواني في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا: "انتظرنا 4 سنوات لزيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى مبلغ كبير جدًا من المال". وأضاف أن الاستثمار سيذهب إلى مراكز البيانات التي تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي وأعمال الحوسبة السحابية.

وقال ترامب إن المرحلة الأولى من المشروع ستُنفذ في تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا: "سوف يدعم الاستثمار مراكز بيانات ضخمة جديدة في جميع أنحاء الغرب الأوسط ومنطقة حزام الشمس، وكذلك للحفاظ على أمريكا في طليعة التكنولوجيا".

ويأتي الاستثمار الأمريكي في أعقاب استثمارات مماثلة قامت بها المجموعة مؤخرًا في تايلاند والمملكة العربية السعودية.

وقال داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي في واشنطن، لصحيفة ذا ناشيونال: "لقد قام السيد سجواني بعمل رائع في المساعدة على تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وتؤكد هذه الصفقة الجديدة على اهتمامه بتطوير عمله ... وخاصة في مراكز البيانات هذه " .

في شباط (فبراير)، ارتبطت وحدة إدجنكس داتا سنترز الرقمية التابعة لشركة داماك مع شركة الاتصالات البريطانية فودافون لاستثمار 100 مليون دولار في مشروع في تركيا. سيبلغ مركز البيانات، الذي سيتم بناؤه في ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في تركيا، إزمير، ستة ميغاواط ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2025.

ارتفع الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات أثناء الوباء حيث نقلت الشركات أعمالها إلى الفضاء الرقمي السحابي وسط الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19.

شركة داماك

تأسست شركة داماك العقارية في عام 2002، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في بداية عام 2015، ومع ذلك، في آذار (مارس) 2022، تم إلغاء إدراج الشركة وتحويلها مرة أخرى إلى كيان خاص.

وفي العام الماضي، أطلقت داماك نحو 12 ألف وحدة سكنية جديدة وتخطط لطرح عدد مماثل هذا العام. وفي كانون الأول (ديسمبر)، أطلقت الشركة مشروع جزر داماك في دبي لاند وباعت أكثر من 3 آلاف وحدة في أقل من 10 ساعات، بمبيعات إجمالية بلغت 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار)، بحسب الشركة.

ويعد الإعلان الصادر يوم الثلاثاء أحدث استثمار أجنبي كبير في الولايات المتحدة منذ فوز ترامب في انتخابات عام 2024.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك ماسايوشي سون الشهر الماضي أن الشركة اليابانية ستستثمر 100 مليار دولار في مشاريع أمريكية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

علاقات قوية ترامب

وقال الرئيس الأميركي المنتخب عن سجواني: "لقد كان ملهمًا للغاية بالانتخابات، لم يكن الناس ليفعلوا ذلك لولا تلك الانتخابات. أستطيع أن أقول لك إن الكثير من الناس لن يفعلوا ذلك".

ويرتبط رجل الأعمال الإماراتي بعلاقة وثيقة مع ترامب. كما تم افتتاح نادي غولف يحمل علامة ترامب التجارية في دبي تحت إشراف داماك قبل مغادرة ترامب منصبه في عام 2017. وهو ملعب الغولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط.

وقال سيبرايت "إنه شريك تجاري يحظى بالاحترام للسيد ترامب". والآن أصبحت الشركة منفتحة مرة أخرى على العمل مع منظمة ترامب في مشاريع جديدة.

وتتعاون منظمة ترامب، المملوكة للرئيس المنتخب، أيضًا مع شركة دار العالمية المدرجة في لندن لتطوير مشاريع جديدة في عُمان ودبي والمملكة العربية السعودية.

وقال إريك ترامب، أحد أبناء ترامب ونائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن الشركة تأمل أيضًا في التوسع في المنطقة بمشاريع جديدة.