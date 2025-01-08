انخفاض أسعار الذهب إلى 2648.16 دولار للأوقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2025, 5:22 صباحاً

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يُبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 2648.16 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 2662.30 دولار.

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