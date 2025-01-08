"الألمعي" يحتفل بزواجه في جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالله بن أحمد الألمعي مساء اليوم بزواجه من ابنة إحدى الأُسر الكريمة بإحدى قاعات الأفراح في جدة، بحضور الأسرتين والزملاء والأصدقاء.

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