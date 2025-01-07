انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الاستقطاعات تثقل كاهل المتقاعدين وفوضى الاستثمار تخنق معالم بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # مع بداية الفصل النيابي الجديد.. لجنة النزاهة تستعد لعرض تقريرها الخاص بمتابعة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة# فوضى الاستثمار تخنق معالم بغداد.. بناية شاهقة تحجب مئذنة جامع الروضة المحمدية، والاهالي ينتقدون سوء التخطيط العمراني

# الاستقطاعات تثقل كاهل المتقاعدين.. الشريحة الاكبر في البلد تشكو من الاستقطاع الاجباري وتطالب الحكومة بانصافها

# استرداد ثمانية تجار مخدرات مطلوبين من الكويت، والاطاحة بمرتكبي جريمة حرق صاحب محل بمنطقة "الدولعي"

