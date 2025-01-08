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السوداني يطير الى طهران في زيارة رسمية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني غادر صباح اليوم العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وبحسب بيان سابق لمكتب رئاسة الوزراء الأحد (5 كانون الثاني 2025) فإن الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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