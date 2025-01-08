انت الان تتابع خبر ما بحثه رئيس الوزراء مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأربعاء، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى طهران"، مبينا ان "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية، وسبل المضي في تطويرها، بما يصبّ في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء أيضاً، التأكيد على ضرورة زيادة التعاون وتنسيق المواقف من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار الإقليمي والدولي، والمساهمة في حفظ وحدة وسيادة سوريا والوقوف إلى جانب شعبها"، لافتا الى انه "جرى التأكيد على الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء معاناته في ظلّ العدوان الصهيوني المستمر، والعمل على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، ودعم الاستقرار في جنوب لبنان".

وتابع "كما جرى التطرق إلى الدور المحوري الذي يتمتع به العراق اليوم في المنطقة".

وأشار السوداني خلال اللقاء، إلى "المكتسبات التي تحققت اليوم بفعل تضحيات العراقيين وانتصارهم على الإرهاب بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها"، مؤكدا بأنّ "الحكومة تتحرك اليوم انطلاقاً من مصالح العراق العليا، وبما يضمن الحفاظ على سيادة العراق".