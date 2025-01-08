انت الان تتابع خبر "يونامي" ترحب بدعوة الرئيس العراقي للإصلاح العدلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت أن "نظام العدالة القائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته يعزز ثقة الشعب في المؤسسات الوطنية ويسهم في اقامة المجتمع العادل، القائم على مبادئ المساواة والشمول، مما يساهم في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة".

واعربت البعثة عن تطلعها إلى "إصلاح المنظومة العدلية بما يضمن العدالة للجميع"، مضيفة "يتّسق هذا مع تفويض بعثة يونامي في تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق والمِلكية الوطنية".