انت الان تتابع خبر السوداني يفتتح مركز الأمن السيبراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني أجرى جولة داخل مبنى المركز، واطلع على أقسامه، واستمع إلى شرح من العاملين عن طبيعة عمله، لما يمثله من أهمية على المستوى الوطني".



وأكد رئيس مجلس الوزراء على "دعم الحكومة في مجال تطبيق الأمن السيبراني، الذي بات يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل العمل الأمني"، مشيراً إلى "أهمية مواكبة القوات الأمنية للتطورات التكنولوجية الحديثة، وأن يكون العراق متقدماً في مجال الأمن السيبراني".