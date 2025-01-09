انت الان تتابع خبر اختناق بصفوف المسؤولين.. اطلاق قنابل دخانية بـ"الخطأ" ينهي "حفل تأسيس الشرطة" في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حالات اختناق كبيرة حصلت في ملعب تكريت اثر اطلاق قنابل دخانية مسيلة للدموع في ملعب تكريت اثناء فعاليات الاحتفال بعيد تأسيس الشرطة، مشيرا الى ان المعلومات تشير الى ان عناصر الشرطة توهموا في نوعية القنابل مما تسبب باطلاق قنابل دخانية بغير قصد.واكد أن "حالات اختناق كبيرة حصلت في صفوف عناصر الشرطة والضباط وبعض الشخصيات الكبيرة الحاضرة من بينهم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وشخصيات قضائية أيضا".

وأكد أن "العناصر الأمنية هاجمت الصحفيين والإعلاميين وقامت بسحب أجهزة التصوير بعد ان قاموا بتصوير الحادثة وحالات الاختناق التي تعرض لها بعض المسؤولين".

