انت الان تتابع خبر تعليق جديد لكردستان بشأن "مستحقاتها": تهديد بالانسحاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وفاء محمد كريم في حديث لـ الخليج 365، "في اجتماع اليوم لمجلس رئاسة الوزراء برئاسة مسرور بارزاني قرر المجلس في حال استمرار حكومة بغداد بعدم ارسال مستحقات اقليم كردستان ومن ضمنها رواتب الموظفين عامة سينسحب المكون الكردي من العملية السياسية في بغداد".

ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة الاتحادية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك.