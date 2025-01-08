انت الان تتابع خبر السوداني يلتقي المرشد الأعلى في طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي".



وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل العاصمة طهران صباح هذا اليوم على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة الجمهورية الإسلامية، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، إلى جانب بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

