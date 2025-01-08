اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان انه "في سياق متّصل بمهام متابعة موضوع أصحاب المولّدات الكهربائيّة، قامت دوريّة من مكتب طرابلس في أمن الدّولة، بمؤازرة من مصلحة حماية المستهلك في الشّمال، بالكشف على المولّدات الكهربائيّة الخاصّة بـ (أ.ح.) و(ع.ه.) في محلّة أبي سمراء، في حين سطّرت محضر ضبط بحق (ر.ع.) بسبب عدم التزامه بالتسعيرة الرسمية".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة سطّرت محضر ضبط بحق صاحب مولد كهربائي في أبي سمراء بسبب عدم التزامه بالتسعيرة الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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