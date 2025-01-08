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الامارات | عبدالله بن زايد يبحث ووزير خارجية الأرجنتين هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع خيراردو فيرثين وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

 كما بحث سموه وخيراردو فيرثين، سبل تعزيز علاقات التعاون في قطاعات عدة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات الداعمة للجهود التنموية في البلدين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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