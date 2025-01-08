افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن مجموعة سورية مسلحة اقدمت على خطف اللبناني "ح ن" من بلدة سقرجا التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري شمالي الهرمل ،وطالب الخاطفون أقارب المخطوف بدفع مبلغ عشرين ألف دولار أميركي للافراج عنه، علما ان المخطوف لا ينتمي لأي تنظيم سياسي.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجموعة سورية مسلحة خطفت لبنانيا في بلدة سقرجا بالداخل السوري وطالبت بفدية للافراج عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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