الامارات | شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي "شركة رافد لحلول المركبات" مبادرة مبتكرة لتجديد وفحص المركبات "عن بُعد" عبر تطبيقها الذكي كأول خدمة من نوعها على مستوى دولة الإمارات وذلك بهدف تسهيل إجراءات الفحص الفني وتجديد المركبات بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

تستهدف المبادرة المركبات الخاصة التي تحمل لوحات إمارة الشارقة شريطة ألا يزيد عمر المركبة عن 8 سنوات وألا تكون قد مضى على آخر فحص فني لها أكثر من 18 شهرا ويستطيع المتعامل التقدم للمبادرة من خلال تطبيق رافد الذكي واتباع الإجراءات المتسلسلة.

وأكد العقيد خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوجه الرقمي للإمارة وتسهيل الإجراءات وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير خدمات حكومية ذكية تلبي احتياجات الأفراد بكفاءة وسرعة.

وقال أحمد جمعة المشرخ الرئيس التنفيذي لشركة رافد، إن المبادرة تعكس التزام الشركة بتقديم حلول تقنية مبتكرة تواكب الحداثة العصرية الجديدة، مؤكداً أن هذه الخدمة تعد نقلة نوعية في تطوير قطاع المركبات وتوفير خدمات مريحة وسريعة للمجتمع.



وتعد شركة رافد لحلول المركبات إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق رضا العملاء وتعزيز تجربتهم عبر حلول تقنية متطورة.