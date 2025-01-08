شكرا لقرائتكم تقديم مباراة إنتر ميلان ضد إمبولي.. أخبار الفريقين والتذاكر والتوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف إنتر ميلان حامل اللقب، فريق إمبولي في مواجهة شهية في الدوري الإيطالي 2024/25، مع وجود نقاط مطلوبة لأسباب مختلفة.

ويواجه إنتر ميلان الساعي إلى اللقب، إمبولي صاحب المركز الثاني عشر في معركة مثيرة ستلفت انتباه كلا المجموعتين من المشجعين.

وسجل ديفيد فراتيسسي هدفين في طريقه إلى فوز ساحق 3-0 لإنتر في نفس المباراة في وقت سابق من الموسم. سيبحثون عن المزيد من نفس الشيء في مباراة الإياب.

ويواكب فريق سيموني إنزاجي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثالث بمباراة إضافية عن أتالانتا متصدر الدوري.

وسيكونون سعداء بأدائهم في الدوري حتى الآن، باستثناء الهزيمة 2-1 في ديربي ميلانو والتي تعد خسارتهم الوحيدة في إيطاليا هذا الموسم.

وفي مكان آخر، حقق إنتر بداية قوية في مشواره بدوري أبطال أوروبا بالتعادل في المباراة الافتتاحية أمام مانشستر سيتي، ثم الفوز 4-0 على ريد ستار بلغراد، ثم الفوز 1-0 على يونج بويز وأرسنال.

ويحتل فريق العاصمة الإيطالية الآن المركز السادس برصيد 13 نقطة من مبارياته الست الأولى، وهو في حالة جيدة فيما يتعلق بالتأهل إلى دور الستة عشر.

وبينما يحتل المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا، فهو أيضًا في وضع جيد للاستفادة من تراجع نابولي أو أتالانتا في الدوري.

ومع ذلك، استقبلت شباك إنتر ميلان هدفها الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عندما أنهى هدف الفوز الذي سجله نوردي موكيلي في الدقيقة 90 سلسلة من 13 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، حيث حقق باير ليفركوزن فوزًا ضيقًا 1-0 في الجولة السادسة.

وفي الوقت نفسه، حافظوا على نظافة شباكهم في مباراتين متتاليتين في الفوز على لاتسيو وكذلك هزيمة كومو، حيث سجل كارلوس أوغوستو وماركوس تورام بعد الاستراحة لتأمين ثلاث نقاط حيوية في سباق لقب الدوري الإيطالي.

وواصل إنتر ميلان هذا الزخم بفوزه 3-0 على كالياري لينهي عام 2024 على أعلى مستوى، وسيعودون من العطلة الشتوية بفارق نقطة واحدة خلف قمة الجدول مع مباراة مؤجلة.

ويضم الفريق فريقًا من الفائزين المتسلسلين ذوي الخبرة، وسيحرصون على الحفاظ على موقعهم القوي. وبالنظر إلى عقليتهم الفائزة وخبرتهم، فسيكونون واثقين من مواصلة تحديهم على جميع الجبهات، وسيدعم إنتر ميلان الجودة داخل صفوفهم.

ويتطلع إنتر ميلان إلى الحفاظ على أدائه القوي في النصف الثاني من الموسم، وسيتناسب الفوز على أرضه على إمبولي مع هذه الطموحات.

بينما كان إنتر ميلان يتجه نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ضمن إمبولي مكانته في الدوري الممتاز بفضل هدف في الوقت بدل الضائع في فوز 2-1 على روما في اليوم الأخير.

وتولى روبرتو دافيرسا مسؤولية الفريق خلال الصيف وفاز بمباراتين من أول خمس مباريات، بما في ذلك هزيمة 2-0 على كالياري تحت قيادة المدير السابق ديفيد نيكولا.

وفشل إمبولي في الفوز بأي من مبارياته الخمس التالية في الدوري، والتي خسر خلالها أمام لاتسيو ونابولي وإنتر ميلان.

ثم عادوا إلى الانتصارات بفوز وحيد على كومو، لكن الفوز 4-1 على هيلاس فيرونا كان انتصارهم الوحيد في المباريات السبع التالية.

وفي آخر مباراة، ترك إمبولي ليندم على ركلة جزاء ضائعة في هزيمته 2-1 على أرضه أمام جنوة حيث سجل ميلان باديلي وكاليب إيكوبان ليمنحا الضيوف الفوز.

الآن، أصبح إمبولي في خضم مخاوف متزايدة بشأن الهبوط، حيث يتقدم حاليًا بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

ومن المناسب أن يجمعوا النقاط من كل طريق ممكن لمحاولة الصعود في جدول الدوري والأمان في نهاية المطاف.

وبالتالي، سيستهدفون فوزًا كبيرًا في ما يجب اعتباره مباراة مكافأة ضد أبطال الدوري.

ولا توجد توقعات بأن يفوز إمبولي على النيراتزوري ويجب عليهم الاستفادة من غياب الضغط لتقديم أداء عنيد يأملون أن يكون كافيًا لكسب نتيجة.

ويمكن أن يقطع الأداء اللائق شوطًا طويلاً في تحفيزهم للنصف الثاني من الموسم، حيث سيحدد النغمة في بداية عام جديد.

تذاكر المباراة

تقام مباراة الجولة 21 من الدوري الإيطالي يوم الأحد 19 يناير 2025، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

يجب أن تكون مواجهة مثيرة للاهتمام وتذاكر المباراة متاحة الآن للبيع على موقع كل نادٍ على حدة، بينما يتم منح الأولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.

وتقام المباراة على ملعب سان سيرو الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، ولكن من المتوقع أن يكون الملعب ممتلئًا عن آخره.

وهذا من شأنه أن يخلق أجواء لا تُنسى في ظل آمال إنتر في الفوز باللقب هذا الموسم.

سيكون من الصعب العثور على تذاكر المباراة من مصادر رسمية، لذا نحث حاملي التذاكر غير الموسمية على الحصول على تذاكر مباراة إنتر ميلان ضد إمبولي من أحد مواقع إعادة البيع.

وهناك، يمكن للمشاهدين المنتظمين شراء المزيد من تذاكر إنتر ميلان لهذا الموسم.

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أخبار الفريقين

يعاني إنتر ميلان من إصابة كل من فرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وبنجامين بافارد، لكنهم يأملون في تشكيل فريق لائق تمامًا عندما تأتي هذه المباراة.

ويأمل إنزاجي في الحفاظ على حالة لاعبيه واستعادة أكبر عدد ممكن منهم خلال فترة العطلة الشتوية.

بينما يفتقد إمبولي مرة أخرى إلى أولا سولباكن وتيرون إيبويهي ونيكولاس هاس وماتيا فيتي وبييترو بيليجري والغائب منذ فترة طويلة سابا سازونوف بسبب الإصابة.

التشكيلات

كان ماركوس تورام أبرز مهاجمي إنتر هذا الموسم برصيد 13 هدفًا وست تمريرات حاسمة حتى الآن، ويتمتع الفرنسي بشراكة هجومية رائعة مع لاوتارو مارتينيز لكن الأخير عانى من أجل تسجيل الأهداف.

سيحتاج النيراتزوري إلى قائده للظهور قريبًا خلال جدول مزدحم للغاية من المباريات.

إنتر ميلان: سومر؛ بيسيك، دي فريج، باستوني؛ دومفريز، كالهانوجلو، مخيتاريان، باريلا، ديماركو؛ تورام، مارتينيز

عادة ما يلعب إمبولي بنظام 3-4-2-1 مع لورينزو كولومبو المملوك لميلان والذي عادة ما يقترن بلاعب إنتر المعار سيباستيانو إسبوزيتو في الهجوم

إمبولي: فاسكيز؛ جوجليشيدزه، إسمايلي، فيتي؛ جياسي، أنجورين، جراسي، بيزيلا؛ كاكاس، إسبوزيتو، كولومبو

التوقعات

فاز إنتر بأربع من آخر خمس مباريات خاضها ضد الفريق التوسكاني وسيكون واثقًا من تحقيق فوز آخر هنا.

يبدو أن الأزوري ليس لديه أي فرصة للفوز بهذه المباراة، لكنه قادر على سرقة النتيجة إذا واجه إنتر المتهاون في تلك الليلة.

إنتر ميلان 3-0 إمبولي