"النشرة": الإتفاق الجامع حول قائد الجيش قارب على نهايته بإنتظار بعض "الروتوش"

علمت "النشرة" أنّ الاتفاق الجامع على تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون قارب على نهايته، بإنتظار بعض "الروتوش" بشأن المرحلة المقبلة.

وحسب المعلومات ان النائب علي حسن خليل الذي التقى قائد الجيش، بعد الاجتماع الذي اجراه خليل مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اليرزة، بحث في تفاصيل تتعلق بمعالم السلطة في المرحلة المقبلة، حيث سادت الايجابية المتبادلة في الطروحات.

وفي حال جرى تذليل العقد المتبقية، بما يتلائم مع الكتل المعترضة على انتخاب قائد الجيش، سيتم الإعلان عن عون مرشحاً وفاقياً لرئاسة الجمهورية قبل صباح الغد.

وتحدثت معلومات "النشرة" عن دور اساسي لعبه الموفد السعودي في تقريب وجهات النظر، وسد الفجوات بين عون والمعترضين عليه، بتقديمه ضمانات حول المرحلة المقبلة.