انت الان تتابع خبر مجلس القضاء الأعلى يمدد ولاية أعضاء مجلس المفوضين (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "قرر مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/١/٧ ولغاية ٢٠٢٧/١/٦".
وأضاف: "وفي حال وجود رؤيا سياسية بغير ما تقدم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (31) لستة 2019".
وأضاف: "وفي حال وجود رؤيا سياسية بغير ما تقدم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (31) لستة 2019".