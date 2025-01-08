مجلس القضاء الأعلى يمدد ولاية أعضاء مجلس المفوضين (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "قرر مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/١/٧ ولغاية ٢٠٢٧/١/٦". وأضاف: "وفي حال وجود رؤيا سياسية بغير ما تقدم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (31) لستة 2019".

محمد يوسف

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