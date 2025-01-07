50 هزة ارتدادية نتيجة زلزال قوي في غرب الصين

شهدت منطقة مرتفعة في غرب الصين والتبت واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية، حيث حدث زلزال شديد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، أودى بحياة 96 شخصا على الأقل في غرب الصين بالقرب من نيبال، ويعد أحد أعنف الزلازل التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وألحق أضرارًا جسيمة بمئات المنازل. وتحدث الزلازل في الصين بشكل متكرر على هضبة التبت أو أطرافها.

وبينما تتواصل جهود الإنقاذ وسط عشرات الهزات الارتدادية باتت القرى المتضررة تعيش تحت وطأة الخوف من مزيد من الكوارث.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن المنطقة التي ضربها الزلزال شهدت 10 زلازل بقوة 6 درجات على الأقل خلال القرن الماضي.

وتم تسجيل نحو 50 هزة ارتدادية خلال الساعات الثلاث التي أعقبت الزلزال، وتم إغلاق منطقة جبل إيفرست ذات المناظر الخلابة على الجانب الصيني.

عمال الإنقاذ

كما حوصر العديد من الأشخاص الآخرين بينما ضربت عشرات الهزات الارتدادية المنطقة النائية.

وتسلق عمال الإنقاذ أكوامًا من الطوب المكسور، واستخدم بعضهم سلالم في القرى المتضررة بشدة، أثناء بحثهم عن ناجين. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة إدارة الطوارئ الصينية شخصين يحملهما عمال على نقالات وهم يمشون فوق الحطام غير المستوي من المنازل المنهارة.

ألف منزل

وذكرت قناة سي سي تي في التلفزيونية الصينية نقلا عن نائب رئيس بلدية مدينة شيغاتسي أن 130 شخصا على الأقل أصيبوا في المنطقة التي ضربها الزلزال في التبت على الجانب الصيني من الحدود.

وقالت محطة تلفزيون الصين المركزية إن أكثر من ألف منزل تضررت في المنطقة القاحلة قليلة السكان نسبيا. وفي مقطع فيديو بثته المحطة، تناثرت حطام المباني المتساقطة في الشوارع وسحقت السيارات.

وقال مركز عمليات الطوارئ الوطني في نيبال إن سكان شمال شرق البلاد شعروا بقوة بالزلزال، لكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار. وكانت المنطقة المحيطة بجبل إيفرست، على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب غرب مركز الزلزال، خالية في عمق الشتاء، حتى أن بعض السكان انتقلوا إلى الجنوب هربا من البرد.

أضرار كبيرة

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر وكان ضحلًا نسبيًا على عمق حوالي 10 كيلومترات (6 أميال). وسجل مركز شبكات الزلازل في الصين قوة الزلزال عند 6.8 درجة. وغالبًا ما تتسبب الزلازل الضحلة في أضرار أكبر.

كان مركز الزلزال في مقاطعة تينغري في التبت، وهي منطقة نشطة زلزاليا، حيث تتصادم صفيحة الهند وصفيحة أوراسيا، مما قد يتسبب في زلازل قوية بما يكفي لتغيير ارتفاع بعض أعلى القمم الجبلية في العالم في جبال الهيمالايا.

إعادة التوطين

ودعا الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى بذل كل الجهود لإنقاذ الناس وتقليل الخسائر وإعادة توطين من تضررت منازلهم.

وذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية أن أكثر من 3000 رجل إنقاذ تم نشرهم.

وتم إرسال نائب رئيس مجلس الدولة تشانغ قوه تشينغ إلى المنطقة لتوجيه العمل، وأعلنت الحكومة عن تخصيص 100 مليون يوان (13.6 مليون دولار) للإغاثة من الكوارث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن نحو 6900 شخص يعيشون في ثلاث بلدات و27 قرية على بعد 20 كيلومترا من مركز الزلزال على الجانب الصيني. وقال مركز الزلازل الصيني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن متوسط الارتفاع في المنطقة يبلغ نحو 4200 متر.

أبرز الزلازل القاتلة في الصين:

مايو 2008: زلزال بقوة 7.9 درجات على مقياس ريختر يخلف نحو 90 ألف قتيل أو مفقود ويفترض أنهم في عداد الأموات في مقاطعة سيتشوان.

أبريل 2010: زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر يقتل 2698 شخصًا في مقاطعة تشينغهاي.

أبريل 2013: زلزال بقوة 7.0 درجات يقتل 196 شخصًا في سيتشوان.

يوليو 2013: زلزال بقوة 6.6 درجات يقتل 95 شخصًا في مقاطعة قانسو.

أغسطس 2014: زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر يقتل 617 شخصًا في مقاطعة يونان.

سبتمبر 2022: زلزال بقوة 6.8 درجات يقتل 93 شخصًا في سيتشوان.

ديسمبر 2023: زلزال بقوة 6.2 درجات يقتل 126 شخصًا على الأقل في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي.