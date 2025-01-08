شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: المشهد العالمي لا يدعو للتفاؤل والعلاقات الدولية لا تخلو من المؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المشهد العالمي الآن لا يدعو للتفاؤل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يتحدث في مؤتمر صحفي، وتحدث عن أمور لا تخطر ببال أحد، حيث تحدث عن 3 أشياء جغرافية".

وتابع: "تحدث ترامب منذ أسبوع عن إعادة الاستيلاء على قناة بنما التي تربط المحيطين الهادي والأطلنطي، وتحديث عن ضم منطقة جرين لاند من النرويج إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حديثه عن كندا إلى أمريكا، وكان يتحدث عن الأمر بجدية".

وقال: "فيما يتعلق بمنطقتنا، قال إنه إذا جاء يوم تنصيبه ولم يتم الإفراج عن الرهائن، سيرى الشرق الأوسط جحيما لم يره من قبل، وهو ما كرره مرتين".

وأضاف: "منطقتنا بها خطورة بالتأكيد، وبها قوى استعمارية هائلة وهي إسرائيل، بينما السلم العالمي تهديده هناك في أوكرانيا وليس في المنطقة، والحديث عن أن الدولة النووية الأولى في العالم، دخلت دولة وهي أوكرانيا، وحدث تحول ضخم للغاية في العالم".

وتابع: "الخطورة أيضا كانت في تصريح نتنياهو، أمام الأمم المتحدة، عندما قال إنه لا توجد منطقة في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل أن تصل إليها بذراعها الطويل، وأنه على الجميع أن يخشى هذا، وكرر كلامه في مؤتمر داخل إسرائيل، وقال إنه سيغير الشرق الأوسط، وهو ما يعني أن هناك قرار وإجراءات تم اتخاذها لتغيير شكل الشرق الأوسط".

وقال: "ما حدث في سوريا، ووفقا للتصريحات والأفعال التي نشاهدها، ليس عفويا وليس بالصدفة، والعلاقات الدولية لا تخلوا من المؤامرات، ونتحدث عن دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرهم، حيث تم إسقاط حكم الأسد بعد 20 يوم من الاتفاق مع لبنان على وقف إطلاق النار، واكتمل المشهد".