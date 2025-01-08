شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الرئيس السيسى أعطى الفرصة للأحزاب ومكن الشباب والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن الأحزاب الفاعلة فى مصر لا تتعدى على أصابع اليد الواحدة وهناك أحزاب كرتونية، ولكن الرئيس السيسى أعطى الفرصة للأحزاب بعد 2013، وظهرت أحزاب جديدة كمستقبل وطن وحماة الوطن واندماج أحزاب سياسية معا.

وأضاف محمود جبر خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الشارع النيابى"، على قناة إكسترا نيوز، أن إندماج الأحزاب السياسية قضى على الحزب الواحد، وجعل هناك مشاركة للأحزاب فى الحياة السياسية، فضلا عن مشاركة المرأة والشباب، وأصبحت الأحزاب معروفة بين الناس.

وأوضح محمود جبر أنه بعد ما حدث فى 2011 وانتصار 2013 بدأ يتواجد الوعى السياسى وتغيير قانون إنشاء الأحزاب السياسية، فضلا عن انتشار الأحزاب فى كل المحافظات وهناك وعى للأحزاب، وتغيرت الخريطة السياسية بالشباب، مؤكدا أن الرئيس السيسى مكن الشباب فى المناصب القيادية.



