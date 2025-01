شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين نشر الاحتلال لخرائط يزعم أنها تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي ما نشر من حسابات رسمية تابعة لحكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، بالتزامن مع الدعوات التحريضية لوزير مالية كيان الاحتلال الذي يدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.

وأكد رفضه القاطع لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. انتهاك القوانين الدولية وشدد اليماحي في بيان له اليوم على أن هذه الممارسات المستفزة والتي يمارسها الاحتلال، تشكل خرقًا فاضحًا وانتهاكًا صارخًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لإيقافها، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والعمل من أجل الضغط على كيان الاحتلال لوقف ادعاءاته الباطلة.

وأشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات وانتهاكات تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة وانتهاك لحقوق الشعوب وأراضيها وسيادتها الوطنية.