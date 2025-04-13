«كاك بنك» يدشن دورة تدريبية مزدوجة في مهارات القيادة واستراتيجيات التسويق

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن، اعلام كاك بنك:

دشّن بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، دورة تدريبية مزدوجة بعنوان "مهارات القيادة واستراتيجيات التسويق"، يقدمها المدرب سامي البناء، وذلك ضمن برنامج تطوير القدرات والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وتستمر الدورة لمدة ستة أيام خلال الفترة من 12 وحتى 17 أبريل الجاري، بواقع أربع ساعات تدريبية يومياً، وتستهدف عدداً من موظفي مختلف الادارات والفروع في البنك ضمن خطة تعزيز الكفاءات الإدارية والتسويقية.

وخلال تدشين الدورة، أكد نائب الرئيس التنفيدي للقطاع المساند، الأستاذ منصر جميع على ان اختيار هذين المجالين يأتي بسبب ان القيادة وفنون التسويق ليستا مهارتين منفصلتين، بل هما جزءان متكاملان في منظومة النجاح، ولهذا فأن هذا الدمج يسهم في صناعة قادة اقتصاديين ومصرفيين قادرين على قيادة التغير، مشيرًا إلى أن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل موظفيه وفق أحدث الأساليب الإدارية والتسويقية.

وتُقام هذه الدورة برعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ حاشد الهمداني، حيث يعمل البنك تحت قيادته على تنمية المهارات القيادية ورفع مستوى الكفاءة في التعامل مع متغيرات السوق ومتطلبات العمل المصرفي الحديث، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المصرفية التي تقدم للعملاء.