شكرا لبحثكم عن خبر أصحاب المخابز والافران بعدن يؤكدون أن محلاتهم معرضة للإغلاق بسبب الإفلاس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير/ زكي اليوسفي

عبر أصحاب المخابز والافران بمحافظة عدن عن استيائهم الشديد لما لحق بهم من خسائر فادحة جراء ارتفاع العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية والذي أثر بشكل مباشر على زيادة أسعار قيمة المواد الداخلة في صناعة الروتي ( دقيق ،زيت ،خميرة ،وقود،كهرباء مياه ،وايجار العمال والمحلات وغيرها )

*وأكد محمد درهم ( مالك مخابز وحلويات الديار) بمديرية المنصورة بأن ارتفاع العملة الأجنبية اثر سلبا على إنتاج المخابز والافران وتحملهم خسائر كبيرة .

وطالب الجهات الرسمية بالعمل على تثبيت قيمة العملة الوطنية أمام السعودي والدولار حتى يتمكن الجميع من توفير الروتي الذي يعتبر المادة الأساسية للسكان خصوصا في مدينة عدن .

*من جانبه الاخ / عبداللطيف محمد سعيد صاحب ( مخبز الثورة أشار إلى شدة معانات أصحاب المخابز والافران بسبب ارتفاع قيمة المواد الداخلة في صناعة الروتي .

مؤكدا أن سعر القرص الروتي مازال ثابتا منذ عام .فيما بلغت الزيادة في سعر المواد بشكل جنوني فمثلا قيمة كيس الدقيق ارتفع من ٣٦ الف إلى (٥٤) الف بالإضافة إلى بقية المواد الأخرى.الامر الذي أدى إلى تكبد أصحاب المخابز والافران للكثير من الخسائر التي أدت إلى إغلاق العديد من المحلات وأخرى في الطريق للإغلاق .مالم يتم حل هذه الإشكالية من خلال توفير الدعم للمواد الداخلة في صناعة الروتي أو تخفيض قيمة العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية .

مالم فإن معظم المحلات على وشك الإغلاق .

*واوضح رئيس جمعية المخابز والافران بعدن / عبدالجليل عبده احمد أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة لحل الإشكالية تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار اي بما يراعي وضع مالكي المخابز والافران وايضا ظروف المواطنين .

مؤكدا أن الجمعية رفعت عددا من المذكرات لقيادة السلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس .لاعادة النظر في هذه الإشكالية ورفع سعر الروتي .طالما وان المواد الداخلة في إنتاجه غير مدعومة وحتى لا يتعرض أصحاب المخابز والافران للإفلاس . وباعتبارهم مستثمرين فمن حقهم أيضا الحصول على حماية الدولة لهم كمستثمرين وطنيين ..

وفي نفس الوقت مراعاة أوضاع المواطنين.

وأشار رئيس الجمعية إلى ما تم إرفاقه من توضيحات وجداول بشأن فارق الأسعار التي يتكبدها ويتحملها أصحاب المخابز والافران، نتيجة ارتفاع أسعار المواد وانخفاض قيمة العملة الوطنية

*مؤكدا في ذات الوقت أنه وأعضاء الجمعية على استعداد للجلوس مع قيادة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة لمناقشة الإشكالية والخروج بحلول مرضية للجميع .مالم فإن الأمور ستشهد تصعيدا أكثر وقد يضطر مالكو المخابز والافران للإغلاق .وهذا ما لا نرجوه جميعا ,خصوصا وأن الروتي يعتبر مادة أساسية وقوت أساسي لسكان مدينة عدن .