الامارات | "طيران الإمارات" تنقل نجوم ريال مدريد إلى جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت طيران الإمارات، الشريك الرسمي لنادي ريال مدريد، عن كسوة خاصة على إحدى طائراتها من طراز بوينج 777، التي نقلت نجوم الفريق على متن رحلة خاصة إلى جدة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تجري منافساتها حالياً.

وتعرض الكسوة الجديدة للطائرة صوراً لنجوم النادي، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وجود بيلينغهام ولوكاس فاسكيز وفيديريكو فالفيردي.

وتمتد شراكة طيران الإمارات مع ريال مدريد منذ عام 2011، كما أصبحت الناقلة راعياً رسمياً لقميص النادي منذ عام 2013، ومن المقرر أن تظل الناقلة الراعي الرسمي الرئيسي للنادي الإسباني حتى عام 2026، مما يجعلها أطول رعاية قميص في تاريخ الدوري الإسباني.

وقالت طيران الإمارات في بيان رسمي أنه «على مدى العقد الماضي، قدمت طيران الإمارات للمشجعين فرصة التواصل مع لاعبيهم المفضلين والاستمتاع بتجارب حصرية وأفضل اللحظات، وبفضل هذه الشراكة، أصبح بإمكان مشجعي ريال مدريد الآن مشاهدة صور نجوم فريقهم المفضل وهو يحلق في السماء، حيث من المقرر أن تخدم الطائرة بالكسوة الجديدة وجهات أثينا وفيينا وميامي وسياتل والكويت، إلى جانب بعض المدن أخرى».

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدماتها إلى مدريد في عام 2010، وتخدم الناقلة المدينة حالياً برحلتين يومياً بمزيج من أسطول طائراتها الإيرباص A380 والبوينج 777.

