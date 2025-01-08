الامارات | أمطار متوقعة غدا مع انخفاض بدرجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار، وإنخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س؛ ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:03 والمد الثاني عند الساعة 21:36 والجزر الأول عند الساعة 15:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:39.

أما بحر عمان فيكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والمد الثاني عند الساعة 05:05 والجزر الأول عند الساعة 11:56 والجزر الثاني عند الساعة 23:58.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 14 70 60

دبي 23 12 80 50

الشارقة 23 11 95 35

عجمان 23 12 95 40

أم القيوين 23 11 90 55

رأس الخيمة 24 11 80 30

الفجيرة 22 16 70 35

العـين 25 13 95 20

ليوا 23 10 95 40

الرويس 22 12 90 60

السلع 22 11 90 50

دلـمـا 22 17 80 40

طنب الكبرى 23 21 60 40

طنب الصغرى 23 21 60 40

أبو موسى 23 21 80 45