65 % لا يستخدمون فلتر لتحلية مياه الشرب

في الوقت الذي أغلقت فيه كثير من مصانع تعبئة مياه الشرب المخالفة بالمناطق، اتجهت الأسر لاستخدام فلتر تحلية لمياه الشرب بالمساكن، والتي توفر الكثير من التكاليف المادية للأسر باعتبارها أقل تكلفة، وإراحتها من البحث عن مصانع التعبئة، وبلغ استخدام الأسر لفلتر تحلية لمياه الشرب بمساكن مناطق المملكة 34%، مقابل 65% لا يستخدمون فلتر تحلية لمياه الشرب.

52% حائل

كشف تقرير البيئة المنزلية لوجود فلتر تحلية لمياه الشرب بالمساكن لعام 2023، وجود 34% فلتر تحلية لمياه الشرب بمساكن المناطق، واستحوذت منطقة حائل على النصيب الأكبر من وجود فلتر تحلية لمياه الشرب بالمساكن بـ52%، وحلت منطقة القصيم ثانيًا بـ50%، وجاءت منطقة نجران ثالثًا بـ49%، والحدود الشمالية رابعًا بـ46%، والجوف خامسًا بـ42%، والمدينة المنورة سادسًا بـ38%.

غياب الفلتر

تصدرت منطقة جازان أقل مناطق المملكة وجود فلتر تحلية لمياه الشرب بـ74%، وحلت منطقة عسير ثانيًا بـ72%، ومنطقة مكة المكرمة ثالثًا بـ71%، والمنطقة الشرقية رابعًا بـ69%، وتبوك خامسًا بـ65%، والباحة سادسًا بـ63%.

أقل المناطق

سيطرت مساكن 6 مناطق على أقل المساكن وجود فلتر تحلية لمياه الشرب، حيث تصدرت منطقة جازان أقل مناطق المملكة وجود فلتر تحلية لمياه الشرب بـ26%، وحلت منطقة عسير ثانيًا بـ28%، ومكة المكرمة ثالثًا بـ29%، والشرقية رابعًا بـ31%، وتبوك خامسًا بـ35%، والباحة سادسًا بـ37%.

أرقام

%34 وجود فلتر تحلية مياه الشرب بالمساكن

%65 لايستخدمون فلتر تحلية لمياه الشرب

%52 من فلتر تحلية لمياه الشرب بحائل

أكثر المناطق وجود فلاتر

حائل: 52%

القصيم: 50%

نجران: 49%

الحدود الشمالية: 46%

الجوف: 42%

أقل المناطق استخداما لفلتر التحلية

جازان: 74%

عسير: 72%

مكة: 71%

الشرقية: 69%

تبوك: 65%

الباحة: 63%