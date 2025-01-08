هدى حسين تعلن عن مسلسل جديد مع “الصّحبة الحلوة”

كشفت الممثّلة الخليجيّة هدى حسين عن عمل دراميّ جديد يجمعها بالمخرج محمّد دحام الشّمريّ بعنوان الصّحبة الحلوة” من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السّبيعي.

إكتفت “حسين” بالإعلان عن التّعاون عبر حسابها على إنستغرام مع إشارة “قريبًا” لكن دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول فكرة المسلسل وموعد عرضه.

من جانبه نشر المخرج محمّد دحّام الشّمري بوستر العمل عبر حسابه على إنستغرام وكتب: “القادم أجمل مع الفنّانة المميّزة هدى حسين… ترقّبوا مسلسل “الصّحبة الحلوة”.”

على صعيد آخر، تستعدّ “حسين” للوقوف على خشبة المسرح مجدّدًا بمسرحيّة استعراضيّة بعنوان “الملكة والقرصان”، التي ستعرض في الحادي والثّلاثين من الشّهر الجاري على خشبة مسرح مؤسّسة الإنتاج البرامجي المشترك في السّالميّة، والعمل من تأليف مريم نصير وإخراج بدر الشّعيبي ومن بطولة هدى حسين، بدر الشّعيبي، طلال سام، عبدالرّحمن الفهد، ميثم الحسيني، غرور صفر، ريان دشتي، هاني الهزاع، عبدالله الشّطّي، محمّد الكليبي وبدر العنزي.

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نذكر أنّ هدى حسين، تنافس بقوّة ضمن جوائز صاغة التّرفيه “جوي أووردز” لعام ٢٠٢٥ التي سيتِمّ منحها في حفل كبير يقام في الثّامن عشر من يناير الجاري في “anb Arena” ضمن فعاليّات موسم الرّياض، عن جائزة أفضل ممثّلة في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” من إنتاج شركة “إيغل فيلمز”.