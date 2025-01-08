باميلا أندرسون تكشف عن حادثة طيران مرعبة مع أحد المعجبين… هذا ما حدث

تحدّثت باميلا أندرسون مؤخّرًا عن تجربة مخيفة مرّت بها على متن رحلة جويّة عندما ظنّها رجل خطأً على أنّها عضو في فرقة Chicks .

شاركت الممثّلة البالغة من العمر سبعة وخمسين عامًا التّفاصيل المروّعة لكيفيّة تعرّضها للهجوم من قبل المعجب الذي اعتقد أنّها أحد أعضاء فرقة موسيقى الرّيف.

تذكّرت أندرسون الحديث المقلق، مقلّدة صوت الرّجل الأجشّ وهو يواجهها. وقالت “كنت على متن رحلة وجاء إليّ هذا الرّجل وقال لي: “هل تعرفين ما الذي فعله هذا البلد لكِ؟” وأضافت أندرسون خلال حلولها ضيفة في برنامج Happy Sad Confused podcast. “قلت لنفسي: يا إلهي، ماذا فعلت؟”

تصاعد الوضع بسرعة. ووصفت أندرسون كيف بدأ الرّجل يتصرّف بعدوانيّة، إذ كان يحدّق بها من الخلف في مقعده مع تقدّم الرّحلة. تحوّل انزعاجها إلى خوف إذ أصبح سلوك الرّجل أكثر اضطرابًا.

وتابعت أندرسون: “لقد كان يزمجر ويحدّق إلى وجهي”. “واضطرّت المضيفة إلى تقييد يديه على الكرسيّ لأنّه كان يحاول مهاجمتي”.

وفي تطوّر مفاجئ، كشفت أندرسون أنّ الرّجل كان يعتقد أنّها عضو في الفرقة الرّيفيّة المثيرة للجدل.

ووصفت أندرسون الحادثة بأنّها تجربة “بسيطة” على الرّغم من أنّها تركتها في حالة من القلق.

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في حين أنّ أندرسون لم تحدّد متى وقع الحادث، فمن المرجّح أنّه وقع في ما بعد عام ٢٠٠٣. في ذلك العام، أشعلت الفرقة، وخاصّة المغنّية الرّئيسيّة ناتالي ماينز، عاصفة من الجدل بعد التّحدّث علنًا ضدّ الرّئيس آنذاك جورج دبليو بوش ومعارضتها لحرب العراق.