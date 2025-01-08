كيف تحمي حسابك الشخصى على إنستغرام؟.. التفاصيل والخطوات

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بغداد - ياسين صفوان - وأصبح تأمين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في عصر تتزايد فيه حالات الاختراق والاحتيال الإلكتروني ضرورة ملحة، خاصة تأمين حساب instagram الذي يُستخدم من قبل ملايين الأشخاص حول العالم فهو واحد من المنصات التي تحتاج إلى إجراءات أمان فعالة لحماية حسابات المستخدمين.وتتضمن هذه الإجراءات استخدام كلمات مرور قوية، تمكين المصادقة الثنائية، ومراقبة نشاط تسجيل الدخول، كما أن فهم كيفية التعامل مع الرسائل الاحتيالية والتحكم في إعدادات الخصوصية يُساهم بشكل كبير في تعزيز أمان الحساب.

وفي هذا التقرير نستعرض عدة جوانب تتعلق بتأمين حساب إنستغرام الشخصي بما في ذلك خطوات أساسية للحماية وكيفية التعامل مع التهديدات وأهمية تحديث إعدادات الأمان بانتظام، وفقًا لموقع"pcmag" وإنستغرام.

تأمين حساب instagram ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة مع تزايد عدد المستخدمين، ومع تزايد محاولات الاختراق والانتحال يتعرض الكثير من المستخدمين لمواقف محرجة أو حتى خسائر مالية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حساباتهم، لذا فإن فهم كيفية حماية حسابك يُمكن أن يحميك من العديد من المخاطر، ويرجع أهمية تأمين حسابك إلى:

حماية المعلومات الشخصية لمنع الوصول غير المصرح به للبيانات الشخصية والصور.

تأمين الحساب يقلل من مخاطر الاحتيال الإلكتروني ومحاولات التصيد التي قد تستهدف المستخدمين.

حماية المحتوى لمنع نشر المحتوى الخاص بك بدون إذنك أو استخدامه بطريقة غير ملائمة.

تأمين الحساب يزيد من الخصوصية ويتيح لك التحكم في من يمكنه رؤية منشوراتك والتفاعل معها.

يُساهم تأمين الحساب إنستغرام في خلق بيئة أكثر أمانًا لجميع مستخدمي المنصة.

يُساعد في استعادة الحساب بسرعة في حالة الاختراق بفضل تحديث بيانات الاتصال.

يمكن تأمين حساب إنستغرام أن يمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الوصول إلى حسابك والتفاعل معه.

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استخدام كلمة مرور قوية

تُعتبر كلمة المرور هي خط الدفاع الأول ضد أي اختراق محتمل، ويجب أن تكون طويلة ومعقدة وتحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، وتجنب كلمات سهلة مثل تاريخ الميلاد أو إسمك لأنها يُمكن أن تخترق بسهولة.

تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

المصادقة الثانية هي طبقة أمان إضافية تتطلب إدخال رمز تحقق بعد إدخال كلمة المرور، هذا يعني أنه حتى إذا حصل شخص ما على كلمة مرورك، فلن يتمكن من الوصول إلى حسابك دون الرمز، ولكيفية تفعيل المصادقة الثنائية إتبع الأتي:

انتقل إلى "الإعدادات" في إنستغرام.

اختر "الأمان" ثم "المصادقة الثنائية".

اختر الطريقة المناسبة لك (رسالة نصية أو تطبيق مصادقة).

مراجعة التطبيقات المرتبطة

تحقق العديد من التطبيقات من حساب إنستغرام الخاص بك لتوفير ميزات إضافية، ومع ذلك قد تحتوي بعض هذه التطبيقات على ثغرات أمنية، ولكيفية مراجعة التطبيقات المرتبطة اتبع الأتي:

انتقل إلى "الإعدادات" > "الأمان" > "التطبيقات ومواقع الويب".

تحقق من التطبيقات المعتمدة وألغِ الوصول عن أي تطبيق غير موثوق.

عدم النقر على الروابط المشبوهة

لتأمين حسابك الشخصي على إنستغرام تجنب دائمًا النقر على أي روابط تأتيك من أشخاص لا تعرفهم، وتحقق دائمًا من عنوان الرابط خاصةً إذا كان يبدو غريبًا أو غير عادي، ولكيفية التعرف على الروابط الاحتيالية إتبع الأتي:

راقب عناوين الروابط غير المألوفة.

لا تنقر على الروابط التي تطلب معلومات شخصية.

تحديث بيانات الاتصال

تأتي أهمية تحديث بيانات الاتصال في حال تم اختراق حسابك على instagram فوجود بريد إلكتروني ورقم هاتف حديثين يُمكن أن يسهل عليك استعادة حسابك ولخطوات تحديث بيانات الاتصال اتبع الآتي:

انتقل إلى "الإعدادات" > "الخصوصية".

تأكد من أن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف صحيحان.

مراقبة تسجيلات الدخول

تأتي أهمية مراقبة نشاط تسجيل الدخول في اكتشاف أي نشاط غير معتاد، حيث يُمكنك التحقق من الأجهزة التي سجلت الدخول إلى حسابك الشخصي، ولكيفية مراقبة تسجيلات الدخول اتبع الآتي:

اذهب إلى "الإعدادات" > "الأمان" > "نشاط تسجيل الدخول".

تحقق من المواقع والأجهزة التي تم تسجيل الدخول منها.

التحكم في الخصوصية

إذا كنت تريد أن تتفاعل فقط مع الأشخاص الذين تعرفهم، يُمكنك ضبط حسابك على خاص، فعندما يكون حسابك خاصًا تحتاج إلى الموافقة على المتابعين الجدد قبل أن يتمكنوا من رؤية محتواك، فقط المتابعون المعتمدون يمكنهم العثور على منشوراتك والتفاعل معك، كما أن صورك لن تُفهرس في Google، وإليك خطوات جعل الحساب خاصًا:

اذهب إلى "الإعدادات" > "الخصوصية".

قم بتفعيل الخيار "حساب خاص".

التعامل مع المضايقات

إذا تعرضت للمضايقة أو رأيت محتوى غير لائق على إنستغرام، يُمكنك الإبلاغ عنه من خلال صفحة الحساب أو منشور أو تعليق.

يُمكنك استخدام أيقونة النقاط الثلاث للإبلاغ، أو ملء نموذج على الموقع، وإذا تم اعتبار المحتوى مخالفًا يُمكن أن يُعلق الحساب.

يمكنك أيضًا حظر المستخدم يدويًا لإنهاء التنمر، توفر منصة إنستغرام ميزة "تقييد" التي تخفي تعليقات وإشعارات من مستخدم معين دون إلغاء متابعته، بعد تفعيل هذه الميزة ستكون التعليقات مرئية فقط لهذا الشخص، ولن تتلقى إشعارات بشأنها، وإليك خطوات حظر أو تقييد حساب:

انتقل إلى ملفه الشخصي.

انقر على النقاط الثلاث واختر "حظر" أو "تقييد".

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المخاطر المحتملة لاختراق حسابك على إنستغرام

يُمكن أن تتعرض الضحية لسرقة الهوية واستخدام المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني.

قد يتم استغلال الضحية من خلال التهديدات أو المضايقات.

المحتالون قد يحاولون اختراق كلمات المرور لحساباتك الأخرى عبر الإنترنت.

إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور قد تفقد السيطرة على حساب بريدك الإلكتروني مما يعرض معلومات حساسة للخطر.

تعرض مستنداتك المالية والشخصية للخطر نتيجة اختراق البريد الإلكتروني.

في حال اختراق حساب بريدك الإلكتروني يُمكن للمحتال التحكم في إعدادات الأمان وتغييرها مما يزيد من المخاطر.

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كيفية الإبلاغ عن حساب instagram مخترق

افتح شاشة تسجيل الدخول.

على نظام Android، انقر على "الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول".

على نظام iOS، انقر على "هل نسيت كلمة المرور؟".

إذا كنت تستخدم Android، أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ثم انقر على "التالي".

انقر على "هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟" واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ستحتاج إلى إرسال صورة لك وأنت تحمل رمز أمان للتحقق من هويتك.

