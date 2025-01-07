شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: تمديد مذكرة تفاهم مع السعودي الفرنسي كابيتال 60 يوما والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 7 يوليو الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع السعودي الفرنسي كابيتال بهدف استكشاف ودراسة جدوى تأسيس نشاط الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية

وقالت الشركة إن تمديد المذكرة لمدة 60 يوما إضافية.

وأفادت بأن التمديد جاء بهدف استكمال البحث والتطوير للشراكات الاستراتيجية المحتملة واستراتيجيات التنفيذ.

ونوهت بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في دراسة الجدوى، خاصة في مجالات تحليل السوق، وتوصيات نموذج العمل، والتقييم المالي الأولي، مما يعكس التزام الأطراف المشترك بتحقيق هدف مذكرة التفاهم. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات تمديد مذكرة التفاهم مع السعودي الفرنسي كابيتال.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 7 يوليو الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع السعودي الفرنسي كابيتال بهدف استكشاف ودراسة جدوى تأسيس نشاط الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من خلال توفير بنية تحتية للحوسبة عالية الأداء تستفيد من أحدث وحدات معالجة الرسومات (GPU).وقالت الشركة إن تمديد المذكرة لمدة 60 يوما إضافية.وأفادت بأن التمديد جاء بهدف استكمال البحث والتطوير للشراكات الاستراتيجية المحتملة واستراتيجيات التنفيذ.ونوهت بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في دراسة الجدوى، خاصة في مجالات تحليل السوق، وتوصيات نموذج العمل، والتقييم المالي الأولي، مما يعكس التزام الأطراف المشترك بتحقيق هدف مذكرة التفاهم.