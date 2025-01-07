شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت.. عيار 21 بـ22.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب فى الكويت اليوم الثلاثاء 7-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 22.850 دينار.

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.100 دينار

عيار 22 سجل 23.925. دينار

عيار 21 سجل 22.850 دينار

عيار 18 سجل 19.575 دينار

عيار 14 سجل 15.225 دينار

عيار 12 سجل 13.050 دينار

الاونصة سجلت 812.075 دينار

الجنيه الذهب سجل 182.775 دينار

الأونصة بالدولار2634.76 دولار