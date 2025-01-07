وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار دمشق

ووزّع المركز، مساعدات غذائية وإيوائية في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، استفادت منها 200 أسرة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري. كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية وإيوائية في بلدة نصيب بمحافظة درعا، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.
وكانت 60 شاحنة إغاثية سعودية عبرت منفذ نصيب الحدودي لسوريا، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة، وتشتمل حمولة الشاحنات على مواد غذائية وإيوائية وطبية مقدمة للشعب السوري الشقيق للتخفيف من آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها حاليًا.
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