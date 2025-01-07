رئيس مجلس النواب الأميركي: سنصوت على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية

أشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الى أننا "سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية"، لافتاً الى أن "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة".

وذكر جونسون، أنه "من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتانياهو وغالانت"، مضيفاً "المحكمة الجنائية الدولية تساوي بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين".

ومنذ يومين، تمكن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري الحالي مايك جونسون من الاحتفاظ بمنصبه وإقناع مناوئيه في الحزب بأنه الأجدر بالمنصب.

وشهدت عملية التصويت امتناع 6 أعضاء جمهوريين عن إعطاء أصواتهم لجونسون غير أنه، وبعد مفاوضات حثيثة، تمكن من الحصول على الأصوات اللازمة بـ180 صوتا، للفوز بالمنصب لمدة عامين إضافيين.