الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يدعو إلى إتاحة الوصول العاجل للإغاثة إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعا الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى إتاحة الوصول العاجل للإغاثة إلى غزة، مع غرق وتدمير المخيمات بسبب الأمطار والفيضانات وتدهور الظروف الصحية، ووضع حد لهذه المعاناة الإنسانية الآن، ومنح الوصول العاجل والأمن للعاملين الإنسانيين لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، مشيرًا إلى غرق الأسر بما يصل إلى 30 سنتيمترًا من المياه داخل الخيام المتضررة دون حتى الضروريات الأساسية مثل البطانيات، حيث أكدت تقارير الأمم المتحدة على وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة بسبب انخفاض درجات الحرارة وغياب التدفئة أو الحماية من المطر.

ولفت الاتحاد الدولي إلى أنه بدون الوصول العاجل للمساعدات سيتجمد الأطفال حتى الموت وتموت الأسر جوعًا، مبينًا أن الهجمات المستمرة على المرافق الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة تحول دون وصول الناس إلى العلاج، إلى جانب عدم وجود أي مستشفيات عاملة في الشمال.

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