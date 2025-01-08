وزير الخارجية الفرنسي: بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد تُرفع سريعًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا “قد تُرفع سريعًا”.

وأضاف بارو في تصريحه اليوم -نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية- ، أن العقوبات التي تعرقل وصول المساعدة الإنسانية وتمنع انتعاش البلاد، قد تُرفع سريعًا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده بدأت نقاشًا مع شركائها الأوروبيين بخصوص رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي، كان قد زار بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة الماضي.

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