مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث تحطم طائرة مائية جزيرة غرب أستراليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرين، جراء حادث تحطم طائرة مائية في جزيرة روتنست غرب أستراليا.

وقال مفوض شرطة غرب أستراليا: “إن الطائرة مملوكة للقطاع الخاص، وسقطت في المياه بالقرب من جزيرة روتنست، الليلة الماضية”.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تكون الطائرة قد ضربت بعد وقت قصير من الإقلاع.

وأكدت الشرطة الأسترالية، أن سبعة أشخاص كانوا على متن الطائرة، من ضمنهم الطيار.

يذكر أنه في يناير الجاري، وقع حادث تحطم طائرة خفيفة قبالة الساحل الشمالي الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مما أودى بحياة شخصين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط