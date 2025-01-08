استشهاد سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء ومصابين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد طفل وأصيب عدد آخر، جراء قصف إسرائيلي على منزل بمدينة غزة.

وفي شمال القطاع، استشهد فلسطينيان في قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال محيط مبنى مستشفى كمال عدوان المدمر، بالإضافة إلى عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

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