كتب المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية – مبارك أردول: مبروك التأهل يا هلالنا مبروك يا السوباط ومبروك يا العليقي لهذا الأداء المميز. مبارك أردول

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