شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صلاح: قصر العينى مستشفى الشعب ولن يكن مطروحا خصخصته بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن مشروع التطوير يستهدف خلق بيئة مناسبة للمرضى والأطباء لتيسير الإجراءات الطبية طبقا للمسارات الحديثة، وكان منها الالتزام المشدد بالأكواد العالمية والمصرية فى إنشاء المستشفيات الجامعية والالتزام بجودة الخدمات الصحية، وغير مقبول الدخول على المريض فى عنبر يضم 22 سريرا فذلك يضر بخصوصية المريض، ويؤثر على مسار الخدمات الصحية والنوعية ويؤدى لصعوبة شديدة ويطول أمد الإقامة داخل المستشفيات ويخالف القواعد الأساسية فى مكافحة العدوى والأمن.

وأضاف الدكتور حسام صلاح خلال حوار مع ”الخليج 365” أن مستشفى قصر العينى منذ نشأته 1827 وهو مستشفى الشعب المصرى، ولم يكن هناك أى توجيه بالخصخصة فى هذا الشأن ونسعى كأعضاء هيئة التدريس والأطباء بتقديم التيسيرات ورفع المعاناة عن المرضى ولم يكن مطروحا أن يتم أى خصخصة لمستشفيات جامعة القاهرة.