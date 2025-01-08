شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى ينجح فى إجراء 301 حالة زراعة كبد.. 52% منها للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، أن نجاح مستشفى المنيل الجامعي التخصصي في مجال زراعة الكبد يعود إلى إطلاق برنامج زراعة الكبد عام 2004 بالتعاون مع خبراء يابانيين، منهم Prof. Takanaka وProf. Mureo Kasahara، وأنه تم إجراء 301 حالة زراعة كبد، مثلت نسبة الأطفال فيهم 52%، مما يعكس تطور الخبرات المصرية في هذا المجال، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المصري عمل جنبًا إلى جنب مع الخبراء اليابانيين في برنامج تدريبي مكثف، اكتسبوا من خلاله المهارات والخبرات اللازمة، ليصبحوا فيما بعد قادرين على إجراء العمليات بشكل مستقل.

وأضاف الدكتور حسام صلاح، أن الفريق الطبي المشارك في العمليات مع الخبير الياباني Prof. Kasahara ضم كلا من: الدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ جراحة الكبد، والدكتور محمد سعيد، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور هشام أبو عيشة، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور أيمن صلاح الدين حلمي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة دينا زكريا، أستاذ التخدير، والدكتور عمرو عبد العزيز، أستاذ الأشعة التشخيصية، والدكتورة منى الأمير أستاذ أمراض الباطنة.

فيما تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق، إنجازاتها ونجاحاتها فى المجال الطبي، حيث نجح فريق طبى بـ قصر العيني بمشاركة خبير يابانى عالمي في إجراء جراحتين معقدتين لحالتى زراعة كبد بمستشفى المنيل الجامعى التخصصي، التى استضافت الخبير الياباني Prof. Mureo Kasahara "مورو كاساهارا" أستاذ وخبير جراحة زراعة الأعضاء وعميد المعهد القومي لصحة وتنمية الطفل National Center for Child Health and Development بطوكيو، وذلك لإجراء عمليات جراحية مُعقدة في زراعة الكبد من متبرع حي، ولتوسيع أطر التعاون المشترك في مجال زراعة الأعضاء بين مستشفيات جامعة القاهرة والمعهد القومي لصحة وتنمية الطفل بطوكيو.