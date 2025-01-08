شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة منتصف العام.. بدء إجازة التيرم الأول بالجامعات 25 يناير لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الطلاب وأولياء الأمور انطلاق إجازة منتصف العام الدراسى والتى تنطلق بعد الانتهاء من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد، وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2024 /2025 للجامعات والمعاهد، موعد إجازة منتصف العام الدراسى، حيث تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 25 يناير 2025 ولمدة أسبوعين، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وعلى جانب آخر، تكثف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من تنظيم لـ امتحانات الترم الأول والتى انطلقت نهاية شهر ديسمبر 2024 فى عدد من الكليات ، وتستمر حتى 23 من شهر يناير الجارى بحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى.